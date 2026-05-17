Кривбас – Шахтар. Де та коли дивитися центральний матч 29 туру УПЛ

Матч між Кривбасом та Шахтарем стане центральною подією 29-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025/26.

Поєдинок відбудеться 17 травня на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі та розпочнеться о 13:00.

Матч можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу "гірників", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,75. Виграш господарів – 6,00.

Донецький Шахтар зіграє поєдинок у Кривому Розі в статусі чемпіона УПЛ сезону 2025/26. Натомість Кривбас посідає шосте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 47 очок.

Поєдинок першого кола між командами відбувся 1 грудня 2025 року. Тоді суперники не визначили сильнішого, підписавши у Львові бойову нічию 2:2.

