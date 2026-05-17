Кривбас та Шахтар визначилися зі складами на матч 29-го туру УПЛ

Тренерські штаби Кривбасу та Шахтаря визначилися зі стартовими складами на центральний матч 29 туру Української Прем'єр-ліги, який відбудеться 17 травня у Кривому Розі.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

У складі чемпіона України вкотре відбулася рокіровка голкіпера: у матчі проти Кривбасу ворота "гірників" захищатиме Денис Твардовський.

У Кривбаса гратиме бойовий склад. На вістрі атаки замість венесуельського форварда Парако вийде вихованець власної академії Володимир Мулик.

Стартові склади Кривбасу і Шахтаря

Кемкін – Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац – Араухо, Шевченко, Джовані – Сек, Мендоза, Мулик. Шахтар: Твардовський – Грам, Бондар, Назарина, Педро Енріке – Криськів, Бондаренко, Ізакі – Лукас, Егіналду, Траоре.

Зустріч Кривбас – Шахтар відбудеться на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу "гірників", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,75. Виграш господарів – 6,00.

Востаннє команди грали між собою 1 грудня 2025 року. Тоді поєдинок завершився внічию 2:2.

