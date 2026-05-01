Легіонер Шахтаря оцінив фіаско від Крістал Пелес в Лізі конференцій: Нічого ще не закінчено

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес відреагував на фіаско від Крістал Пелес (1:3) у першому матчі півфінального раунду Ліги конференцій.

Його слова передає УЄФА.

Бразильський легіонер "гірників" зізнався, що команда добре знала ще напередодні, що цей поєдинок не буде "легкою прогулянкою". Марлон спробував знайти причину швидкого пропущеного голу, зауваживши брак зосередженості на старті зустрічі.

"Я бачу позитивні моменти. Наприклад, те, як ми грали. Були добрі моменти. Ми можемо від цього відштовхуватися. Тепер на нас чекає "Ель Класико" у чемпіонаті – у неділю гра проти київського Динамо. Ми маємо тиждень, щоб поліпшити свою гру перед матчем у Лондоні. Ми не здамося. У нас були добрі моменти; нам потрібно покращити деякі деталі та вселити надію в наші серця. Якщо нам це вдасться, у нас з'являться шанси. Нічого ще не закінчено", – сказав футболіст.

Відзначимо, що "гірники" побили власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар запланований на 7 травня. Початок зустрічі в Англії – о 22:00.

Раніше поразку від "орлів" прокоментував півзахисник донецького клубу Олег Очеретько, а також головний тренер команди Арда Туран.