Шахтар – Крістал Пелес: хто фаворит першого матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій

Донецький Шахтар 30 квітня зіграє перший матч проти англійського Крістал Пелес у рамках півфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща).

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом цієї гри Крістал Пелес. Перемога англійського клубу оцінена у 2,05. Натомість на звитягу Шахтаря дають коефіцієнт 4. Мирова – 3,33.

Це буде дебютна лобова зустріч обох колективів. У чвертьфіналі "орли" Олівера Гласнера вибили італійську Фіорентину (за двома матчами – 4:2 на користь англійців). А от донеччани пройшли нідерландський АЗ (5:2 на користь "гірників").

Раніше головний тренер Крістал Пелес порівняв Шахтар та київське Динамо, з яким його команда грала в основному раунді Ліги конференцій-2025/26. Та гра закінчилася впевненою перемогою клубу АПЛ 2:0.

