Шахтар – Крістал Пелес. Де та коли дивитися перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 30 квітня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій, у якому донецький Шахтар прийматиме англійський Крістал Пелес.

Пряму трансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом цієї зустрічі англійський клуб. На перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Успіх "гірників" оцінюється у 4,00, а нічия – 3,33.

Зазначимо, що Шахтар і Крістал Пелес на офіційному рівні раніше не зустрічалися. Загалом донеччани провели 19 матчів із командами з Англії: 5 перемог, 4 нічиї, 10 поразок.

Нагадаємо, на чвертьфінальній стадії Шахтар вибив із турніру нідерландський АЗ із загальним рахунком 5:2.

