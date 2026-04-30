Одна з найкращих у цьому турнірі: захисник Крістал Пелес – про майбутній півфінал з Шахтарем

Центральний захисник Крістал Пелес Максанс Лакруа поділився очікуваннями перед першим протистоянням з донецьким Шахтарем у рамках півфіналу Ліги конференцій-2025/26.

Його слова передає сайт англійського клубу.

Футболіст "орлів" зазначив, що вихід до 1/2 фіналу турніру – чудове досягнення для його команди. Він додав, що англійський колектив приїхав до Кракова лише за перемогою.

"Шахтар – справді хороша команда, одна з найкращих у цьому турнірі. Але я вважаю, що ми показали, що маємо достатньо якості, аби перемогти будь-кого. Тому ми хочемо виграти. Ми їдемо туди з тим самим менталітетом, який був у нас тут (на "Енфілді"): забивати та змушувати їх бігати", – сказав Лакруа.

Поєдинок Шахтар – Крістал Пелес розпочнеться 30 квітня о 22:00 (за київським часом). Це буде номінально домашня гра для "гірників".

Напередодні головний тренер донецького клубу Арда Туран та півзахисник команди Олег Очеретько поділилися очікуваннями перед майбутнім першим протистоянням у рамках півфіналу турніру.

Раніше повідомлялося, що наставник англійського клубу Олівер Гласнер порівняв Шахтар із київським Динамо.

