Понад 500 тисяч: Динамо та Шахтар отримали штрафи від КДК за Класичне в Кубку України

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував донецький Шахтар та київське Динамо після Класичного (2:1 на користь Динамо) в межах 1/8 фіналу Кубку України.

Про це повідомляє УАФ.

Найбільше дісталося столичному клубу: кияни отримали 370 тисяч гривень за повторне використання піротехніки фанатами (за повторення Динамо можуть покарати матчем без фанів) + 25 тисяч за переміщення вболівальників секторами.

Шахтар же отримав 125 тисяч гривень штрафу, також за повторне використання фанатами піротехнічних засобів. Загалом українські гранди сплатять 520 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно КДК УАФ оштрафував донецький Шахтар та київське Динамо ще й після Класичного в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги. Після гри, в якій перемогу святкував Шахтар, Суркіс розкритикував роботу арбітрів.

Також Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на епізод з фолом Юхима Коноплі на Шолі Огундані, заявивши, що там мало бути пенальті.