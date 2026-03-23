КДК УАФ оштрафував Динамо, Шахтар та ЛНЗ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень за підсумками розгляду матеріалів щодо матчів Кубку України та УПЛ.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Зокрема, київське Динамо отримало штраф у розмірі 10 тисяч гривень за повторну затримку початку матчу чвертьфіналу Кубку України проти Інгульця (2:0).

Водночас ЛНЗ був оштрафований на 40 тисяч гривень за повторне недотримання вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо евакуації команди в укриття при оголошенні сигналу "Повітряна тривога" у матчі 20-го туру УПЛ проти Олександрії (2:0) на Центральному стадіоні в Черкасах.

10 тисяч гривень штрафу отримала і Олександрія (за недотримання того самого правила, що і ЛНЗ).

Також зобов'язаний виплатити штраф у 50 тисяч гривень донецький Шахтар. Причиною стало повторне недотримання вимог додаткових заходів безпеки в умовах воєнного стану, зокрема перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні під час гри 20-го туру проти Металіста 1925 (1:0), який проходив на "Арені Львів".

Також Чемпіон підбив підсумки 21 туру УПЛ, з якими можна ознайомитися за цим посиланням.