Зоря опублікувала розклад та імена суперників на зимовому зборі в Туреччині
Зоря Луганськ
Зоря Луганськ
Зоря оприлюднила список суперників на своєму майбутньому зимовому зборі, який пройде в Туреччині.
Імена опонентів "чорно-білих" були опубліковані на сайті луганського клубу.
Команда Младена Бартуловича планує провести щонайменше шість матчів.
У Туреччині луганці зустрінуться з Віслою (22 січня), Будучностю (26 січня), Медзєм (29 січня), Шкендією (30 січня), Санкт-Пельтеном (6 лютого) та Динамо Батумі (13 лютого).
На сайті зазначається, що розклад матчів може зазнати змін.
Нагадаємо, що другу частину сезону-2024/25 Зоря може розпочати з іншим тренером.
Доля виконувача обов'язки головного тренера Младена Бартуловича буде вирішуватися після його розмови з президентом клубу Євгеном Геллером.