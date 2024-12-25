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Зоря опублікувала розклад та імена суперників на зимовому зборі в Туреччині

Олексій Погорелов — 25 грудня 2024, 15:20
Зоря опублікувала розклад та імена суперників на зимовому зборі в Туреччині
Зоря Луганськ
Зоря Луганськ

Зоря оприлюднила список суперників на своєму майбутньому зимовому зборі, який пройде в Туреччині.

Імена опонентів "чорно-білих" були опубліковані на сайті луганського клубу.

Команда Младена Бартуловича планує провести щонайменше шість матчів.

У Туреччині луганці зустрінуться з Віслою (22 січня), Будучностю (26 січня), Медзєм (29 січня), Шкендією (30 січня), Санкт-Пельтеном (6 лютого) та Динамо Батумі (13 лютого).

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На сайті зазначається, що розклад матчів може зазнати змін.

Нагадаємо, що другу частину сезону-2024/25 Зоря може розпочати з іншим тренером.

Доля виконувача обов'язки головного тренера Младена Бартуловича буде вирішуватися після його розмови з президентом клубу Євгеном Геллером.

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