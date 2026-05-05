Динамо цікавиться захисником Шахтаря, який влітку може стати вільним агентом

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля потрапив до сфери інтересів загребського Динамо.

Про це повідомляє TransferFeed.

За інформацією порталу, хорватський гранд вже зробив першу пропозицію щодо можливого трансферу крайнього захисника.

Чинна угода Коноплі з Шахтарем завершується наприкінці сезону, що робить його потенційним вільним агентом.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Юхим провів за "гірників" 27 матчів на клубному рівні. У них він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Його трансферна вартість оцінюється в 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що українським захисником також цікавиться італійська Рома.