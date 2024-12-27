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Динамо проведе чотири товариські матчі на тренувальному зборі в Туреччині

Олексій Погорелов — 27 грудня 2024, 19:05
Динамо проведе чотири товариські матчі на тренувальному зборі в Туреччині
Динамо Київ
Динамо Київ

Київське Динамо оголосило розклад та імена майбутніх суперників, з якими воно зіграє під час тренувального збору в Туреччині.

Розклад цих поєдинків був опублікований на сайті "біло-синіх".

4 січня команда Олександра Шовковського збереться на клубній базі, де пройде медобстеження. Наступного дня, 5 січня, кияни полетять до Туреччини, де проходитиме тренувальний збір.

Там українці зіграють чотири контрольні матчі. Суперниками Динамо будуть Магдебург (10 січня), ФКСБ (12 січня), Відзев (13 січня) та ЦСКА 1948 (16 січня).

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Також зазначається, що список спарингів може змінитися або доповнитися.

Наприкінці січня Динамо зіграє два останні матчі у межах основного етапу Ліги Європи проти Галатасарая (21 січня) та РФШ (30 січня).

Нагадаємо, що кількома днями раніше про свої плани та суперників на тренувальному зборі повідомила луганська Зоря.

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