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Тотовицький: Маю ще півроку контракту із Шахтарем

Микита Павлів — 28 грудня 2024, 12:35
Тотовицький: Маю ще півроку контракту із Шахтарем
Андрій Тотовицький
FC Shakhtar Donetsk

Півзахисник Андрій Тотовицький прокоментував інформацію щодо завершення угоди з донецьким Шахтарем.

Слова футболіста передає видання Український футбол.

"У мене ще є півроку контракту із Шахтарем. Зараз я проходжу курс лікування, тому поки що не можу сказати, в якому клубі гратиму далі", – заявив Тотовицький.

Нагадаємо, раніше на сайті Transfermarkt була інформація, що угода між Тотовицьким та "гірниками" підійшла до завершення і сторони не продовжили її.

Раніше 31-річний гравець грав в оренді у Колосі. Цього сезону через травму гравець не зіграв жодного матчу.

Напередодні Шахтар назвав суму, за яку готовий продати вінгера Олександра Зубкова. 

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