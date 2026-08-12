Ультрас Жальгіріса та Динамо Загреб підтримали Україну під час матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 серпня, відбувся матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Жальгіріс Каунас – Динамо Загреб.

Під час поєдинку ультрас обох клубів вирішили підтримати Україну. Фани хорватського колективу почали скандувати "Слава! Слава!", на що уболівальники литовської команди відповідали "Україні!"

Відзначимо, що зустріч закінчилася перемогою загребського клубу – 2:1. Сумарний рахунок двоматчевого протистояння склав 7:1 на користь Динамо.

Це вже далеко не перший випадок, коли іноземні фанати підтримали Україну під час поточної єврокубкової кампанії-2026/27. Раніше фани естонської Левадії розгорнули синьо-жовтий прапор та банер з написом "Stop War" ("Зупиніть війну").

А от уболівальники данського Копенгагена під час першого матчу проти житомирського Полісся у кваліфікації Ліги конференцій вивісили банер на підтримку українського народу.