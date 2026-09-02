Деяким футболістам варто серйозно замислитися над своєю грою: реакція Пятова на поразку Шахтаря

Колишній воротар, а нині тренер голкіперів у донецькому Шахтарі Андрій Пятов висловився про поразку від житомирського Полісся (0:2) у 4-му турі УПЛ-2026/27.

Його цитує Український футбол.

Легенда "гірників" заявив, що кожне таке фіаско дає підґрунтя для роздумів, а головне у цій ситуації – правильно відреагувати. Пятов наголосив на тому, що команда Арди Турана не може перемагати у кожному поєдинку та вбачає у цій поразці від "вовків" Руслана Ротаня невеликий позитивний момент.

Водночас ексголкіпер звернувся до футболістів Шахтаря.

"Можливо, навіть краще, що це сталося зараз. Звучить дещо філософськи, адже програвати завжди неприємно, але такі поєдинки чітко показують, над чим потрібно працювати. Деяким футболістам варто серйозно замислитися над своєю грою. Не сказав би, що тренер помилився з вибором складу. Відповідальність мають нести й гравці, адже саме вони виходять на поле. Арда постійно наголошує, що вірить у кожного, тому футболісти повинні віддячувати йому своєю грою. Водночас не погоджуся, що ми зовсім нічого не створили. На початку матчу ми мали чудову нагоду: після удару Кауана Еліаса Богдан Михайліченко виніс м'яч із лінії воріт. Якби Шахтар забив першим – гра могла б скластися зовсім інакше", – сказав Пятов.

Відзначимо, що після поразки Шахтар відпустив львівські Карпати в одноосібні лідери турнірної таблиці УПЛ. Між командами різниця лише в один бал на користь "левів" Франа Фернандеса. Цікаво, що у Полісся також 9 набраних очок, як у підопічних Турана.

Попереду у донеччан виїзний матч проти Карпат (5 вересня о 18:00 за київським часом), а вже 10 вересня "гірники" зіграють стартовий поєдинок у Лізі чемпіонів. Суперником українського гранду буде нідерландський ПСВ (о 19:45).

Головний тренер донецького клубу Арда Туран оцінив готовність своїх підопічних до старту в основному раунді ЛЧ.

Із розкладом ігор "гірників" в основному раунді ЛЧ можна ознайомитися – тут.