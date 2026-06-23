Легенда Шахтаря назвав найкращого воротаря України

Тренер донецького Шахтаря Андрій Пятов вважає воротаря "гірників" Дмитра Різника найкращим голкіпером України на цей час.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Це моє бачення. Я бачу, що це воротар, який вже дуже високого рівня. Я впевнений, що він може вже грати за будь-який клуб у світі. Я з ним працюю і бачу його психологію. Я бачу його працю, бачу, як він додав за останні півтора року в деяких аспектах, які ми аналізували. І я бачу, що ця людина вже готова грати на вищому рівні", – розповів Пятов.