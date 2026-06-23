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Легенда Шахтаря назвав найкращого воротаря України

Олександр Булава — 23 червня 2026, 21:31
Легенда Шахтаря назвав найкращого воротаря України
Андрій Пятов
ФК Шахтар

Тренер донецького Шахтаря Андрій Пятов вважає воротаря "гірників" Дмитра Різника найкращим голкіпером України на цей час.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Це моє бачення. Я бачу, що це воротар, який вже дуже високого рівня. Я впевнений, що він може вже грати за будь-який клуб у світі. Я з ним працюю і бачу його психологію. Я бачу його працю, бачу, як він додав за останні півтора року в деяких аспектах, які ми аналізували. І я бачу, що ця людина вже готова грати на вищому рівні", – розповів Пятов.

У сезоні-2025/26 Різник провів 24 матчі в УПЛ, у яких пропустив 14 голів і 16 разів зберігав свої ворота в недоторканості. Його визнали найкращим голкіпером сезону в УПЛ.

Напередодні Шахтар оголосив про підписання бразильського півзахисника Раяна Роберто.

Андрій Пятов Дмитро Різник Шахтар Донецьк

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