Легенда Шахтаря назвав найкращого воротаря України
Тренер донецького Шахтаря Андрій Пятов вважає воротаря "гірників" Дмитра Різника найкращим голкіпером України на цей час.
Про це він розповів у коментарі пресслужбі клубу.
"Це моє бачення. Я бачу, що це воротар, який вже дуже високого рівня. Я впевнений, що він може вже грати за будь-який клуб у світі. Я з ним працюю і бачу його психологію. Я бачу його працю, бачу, як він додав за останні півтора року в деяких аспектах, які ми аналізували. І я бачу, що ця людина вже готова грати на вищому рівні", – розповів Пятов.
У сезоні-2025/26 Різник провів 24 матчі в УПЛ, у яких пропустив 14 голів і 16 разів зберігав свої ворота в недоторканості. Його визнали найкращим голкіпером сезону в УПЛ.
Напередодні Шахтар оголосив про підписання бразильського півзахисника Раяна Роберто.