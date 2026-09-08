Легше грати, ніж з тим же Спортингом чи ПСВ: Пятов оцінив рівень суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

Колишній воротар, а нині тренер голкіперів у донецькому Шахтарі Андрій Пятов вважає, що не варто недооцінювати будь-якого суперника, який випав "гірникам" в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27.

Про це він розповів в інтерв'ю Ютуб-каналу "Корисний футбол".

За словами легенди донеччан, у найпрестижнішому єврокубковому турнірі немає слабких опонентів. Водночас Пятов зізнався, що з командами середнього класу завжди складніше грати, аніж із футбольними грандами.

"У Лізі чемпіонів, як то кажуть, немає слабких суперників. Тут головне – щоб не було недооцінки. Бо багато хто вже каже, що в нас добрий жереб. Але повірте, з командами середнього класу, як хтось вважає, складніше грати, ніж з грандами. З тим же Реалом, я вважаю, легше грати, ніж з тим же Спортингом чи ПСВ", – заявив Пятов.

Нагадаємо, що Шахтар в основному раунді ЛЧ-2026/27 зіграє проти ПСВ, АЕКа, Інтера, Спортинга, Фенербахче, Слована, Лейпцига та Реала.

Наприкінці серпня 2026-го головний тренер донеччан Арда Туран оцінив готовність своєї команди до єврокубків. Також своєю думкою з приводу цієї теми поділився Юрій Вірт.

Донецький колектив стартує в основному раунді ЛЧ-2026/27 виїзною грою проти ПСВ – 10 вересня о 19:45 (за київським часом).

Із розкладом ігор "гірників" в основному раунді Ліги чемпіонів можна ознайомитися – тут.