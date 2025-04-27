Вольовий камбек у класичному: як Кабаєв вирвав для Динамо нічию в компенсований час

27 квітня в межах 26 туру Української Прем'єр-ліги відбулося дербі між Шахтарем та Динамо, яке завершилося бойовою нічиєю 2:2.

Кияни після першого тайму програвали 0:2, однак у другому таймі проявили характер та змогли відновити паритет на табло. Справжнім героєм зустрічі у складі столичного клубу став Владислав Кабаєв, який у компенсований час врятував свою команду від першої поразки у поточному сезоні УПЛ.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 27 квітня

Шахтар – Динамо 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Кевін (пен), 2:0 – 20 Егіналду, 2:1 – 56 Ванат, 2:2 – 90+2 Кабаєв

Динамо: Нещерет – Дубінчак (Вівчаренко 90+6), Михавко, Попов, Тимчик – Кабаєв (Біловар 90+6), Шапаренко (Бражко 85), Михайленко, Буяльський (Піхальонок 85), Ярмоленко – Ванат.

Шахтар: Різник – Педро Енріке, Грам, Бондар, Вінісіус Тобіас (Криськів 62) – Матвієнко – Кевін, Марлон (Назарина 62), Бондаренко, Педріньйо (Алісон 62) – Егіналду (Траоре 62).

Попередження: 78 – Алісон, 80 – 80 Дубінчак

Ця нічия майже не залишила Шахтарю шансів поборотися за золото чемпіонату. "Гірники" набрали 54 очки і відстають від Олександрії та Динамо на 6 та 10 очок відповідно.

Нагадаємо, 27 жовтня 2024 року команди зустрічалися у матчі першого кола чемпіонату в Києві, де зіграли 1:1.

Раніше було зіграно ще два матчі туру. Зокрема, Полісся не змогло переграти Колос, а Ворскла розгромила Верес.