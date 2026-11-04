УПЛ оголосила символічну збірну, найкращого гравця та тренера 11 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну, найкращого футболіста та тренера 11-го туру сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Одразу четверо футболістів львівських Карпат потрапили до команди туру. Це найбільше представництво серед усіх клубів першості. Зокрема, нападник "левів" Ян Костенко став найкращим гравцем 11-го туру, у якому він оформив хеттрик у ворота Кудрівки. 23-річний футболіст допоміг команді здобути розгромну перемогу вдома з рахунком 5:0.

Найкращим наставником туру став Роман Григорчук. Його одеський Чорноморець в 11-му турі обіграв на виїзді рівненський Верес – 3:1.

Нагадаємо, що три зустрічі 11-го туру були перенесені через повітряну тривогу: Колос – Полісся, Лівий Берег – Буковина та ЛНЗ – Харків.

На початку листопада в УПЛ опублікували розклад 12-го туру поточної першості. Наступний тур розпочнеться одразу двома матчами: Оболонь – Лівий Берег і Полісся – Верес. Обидва стартують 6 листопада о 13:00.