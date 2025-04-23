Шахтар виграє півфінал замінами, Динамо – запасними: підсумки 1/2 фіналу Кубку України

І знову "класичне". Вже 11-й раз в історії українського футболу у фіналі Кубку України зіграють Динамо та Шахтар. Ця дуель могла набриднути, але це, звичайно, головний матч українського футболу. І останній крок до особистої зустрічі споконвічні суперники зробили дуже по-різному.

Голи: Бойчук (23) — Волошин (57, 62), Бражко (71 пен.), Шапаренко (76)

Гра без п'яти хвилин чемпіона з командою, яка і в Першій лізі не виблискує, вийшла у кращому разі увертюрою перед повноцінною виставою. Буковина йде на восьмому місці в Першій лізі, нижче опуститися фізично не може (ліга розбита на дві групи, і в чемпіонській саме вісім учасників) – і проти Динамо її вистачило на тайм.

Динамо, напевно, заслуговує на критику за лінощі. Зрозуміло, що "Класичне" у неділю – але, чесно кажучи, порівняно з топлігами наші футболісти не те що більше відпочивають, а взагалі майже не напружуються. За попередні 10 днів у Динамо було лише домашнє, абсолютно прохідне київське дербі з Оболонню, у якому питання було зняте задовго до кінця матчу. Проте динамівці виставили на півфінал Кубку далеко не оптимальний склад – і явно провалили перший тайм.

У другому таймі, коли Динамо заграло нормально, та й склад став набагато ближчим до оптимального, поєдинок дуже впевнено перевернули з 0:1 на 4:1. Але я б звернув увагу на найгіршого гравця гостей. Володимиром Бражком узимку цікавився Вулвергемптон, це прямо повідомив президент клубу – але його не продали. Після цього Бражко мало грає у чемпіонаті, замість нього виходить Михайленко – а коли він здобув шанс, то повністю провалив гру. Буковина свій гол забила, коли він послизнувся на рівному місці – і в інших ситуаціях опорна зона Динамо була порожня.

Цілком можливо, що ту суму, яку Динамо пропонував Вулвергемптон, киянам за Бражка більше ніхто ніколи не запропонує.

Гол: Аліссон (113)

Шахтар теж має того, ким цікавилися, але його не продали. Судаковим цікавилося Наполі, два роки тому пропонувало за гравця 40 мільйонів євро – але "гірники" просили 50. Зараз, за ​​деякими джерелами, вони згодні й на 40... А Пушич уже залишає Судакова на лавці – у матчі, у якому категорично не можна програвати.

Так, звичайно, у Шахтаря складний графік: виїзд до Полісся, потім "класичне", та й гра з Колосом у неділю вийшла непростою. Але зрозуміло, що, скажімо, Матвієнко та Кевін вийдуть на всі важливі ігри. Судаков завис у напівпозиції – але не в одному ігровому епізоді, а глобально. Якби його продали раніше, за креатив би спокійно вже відповідав Марлон – а зараз і він має виходити, і (у 95% матчів) Георгій, і центр поля зазвичай виходить дуже легковажним.

Але вирішального моменту, коли Кубок став останнім шансом щось виграти, Пушич прибрав Судакова в запас. Для цього виявилося потрібно підняти:

1) Матвієнка в опорну зону;

2) Грама з лави.

Шахтар ледь-ледь вписався в ліміт на легіонерів, і виглядала ця конструкція дуже хитко, але матч розвіяв побоювання.

"Гірники" провели гарний поєдинок, і головним їх локальним успіхом можна назвати саме надійну гру біля своїх воріт. Зовсім без моментів, звичайно, не обійшлося, і Назаренку ще довго снитиметься його промах у другому таймі, але на полі Полісся просто нікому не буває. У всякому разі, ця гра не має нічого спільного з тим прохідним двором, який був проти Колоса. І в іншому карному майданчику моментів було набагато більше.

До речі про інший карний майданчик. Полісся випустило проти Шахтаря багато "колишніх": Кудрик, Тейлор, Олександр Денисов, але саме воротар став тією самою причиною, завдяки якій Полісся продовжило свою серію без пропущених від "гірників" до 470 хвилин. Прекрасні сейви Кудрика дозволили Поліссю триматися до кінця і претендувати на домашній фінал Кубка.

Все вкотре вирішила глибина складу. Мати в запасі такого гравця, як Ласіна Траоре – розкіш за мірками УПЛ, про Аліссона я взагалі мовчу. І в результаті вирішальний гол зробили троє людей, які вийшли на заміну: Судаков класно прострілив у штрафний майданчик, Траоре блискуче віддав перевагу удару навмання пасу на Аліссона, ну а бразилець пробив нарешті Кудрика.

Шахтар дві стадії поспіль проходить в овертаймах: у чвертьфіналі він також здолав Олександрію. Динамо до вирішальної гри дійшло парадним маршем, але в нього і суперники були набагато простішими. Житомир після такого гарячого матчу вже 14 травня прийме фінал, репетицію якого можна буде побачити вже в неділю.