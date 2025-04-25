Ми додаватимемо третю зірку: Суркіс – про перемогу в УПЛ, найпам'ятніше Класичне та готовність до трансферів

Вже в неділю, 27 квітня, донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Перед українським Класичним Чемпіон поспілкувався з Ігорем Суркісом. Президент Динамо розповів про очікування перед дербі, найпам'ятніший поєдинок проти Шахтаря та готовність продавати лідерів команди.

– Вітаю вас із виходом у фінал Кубку, тепер класичних буде ще більше. Зрозуміло, що перед командою стоятиме задача перемогти, але які очікування від цих матчів?

– Ну які очікування, це принципове дербі. І не має значення, на якому місці знаходимося ми чи Шахтар. Гратимуть дві команди, які на сьогодні, я вважаю, є найкращими командами України. Я очікую побачити гарний футбол, перш за все від своєї команди. І не як президент, а як вболівальник, сподіваюся на перемогу своєї команди. А як буде – це розсудить матч, на який виходять 22 хлопці, та тренерські ідеї.

Перед нами стоїть задача виграти чемпіонат. У нас дуже гарні шанси. І ми повинні грати розкуто та битися за результат. І фінал Кубку, і матч в неділю – дві важливі гри для нашого чемпіонату. Пролетить два місяці, і нам треба буде стартувати в єврокубках. Нам потрібно бачити в якому ми стані, наскільки готові, бо нещодавно Шахтар грав у Лізі чемпіонів, ми грали в Лізі Європи. Обидві команди зіграли не дуже успішно.

ФК Динамо

– Що для вас важливіше: гарна гра, чи гарний результат?

– Ми будемо грати на результат в першу чергу. При цьому я хочу, щоб команда продемонструвала якісний футбол. А як там буде – всяке буває. Ми нещодавно програвали команді, яку повинні були вигравати, мені так здавалося, з перших хвилин. Але програвали 0:1 і довелося Шовковському випускати основні сили. І переламали гру, бо в нас лавка більша, гравці кращі, досвід та інше. Тому отак у футболі буває.

– Чи будуть премії команді за перемогу над Шахтарем?

– У команди є, і вони це знають, бонуси за те, що вони доб'ються кінцевого результату. А це виграш чемпіонату та перемога в Кубку. Це дві окремі відомості. Премії будуть за досягнення кінцевого результату, не за окремі матчі. Мені здається це правильним, бо за Оболонь нарахували 3 очки. І за Шахтар буде стільки ж, не 4, не 5.

– Яке для вас найпам'ятніше Класичне?

– Я буду відвертим, це півфінал Кубку УЄФА. А було стільки наших дербі, в яких ми перемагали, в яких програвали. Останніми роками це не так яскраво, бо нема глядачів на трибунах. А коли є вболівальники, це дуже мотивує та й ажіотаж інший.

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– Є відчуття, що у матчів Динамо проти Шахтаря вже не та принциповість, що була раніше...

– Я поясню чому так. Ми всі знаходимося в страшній катастрофі. Йде війна, ці нелюди вбивають наших дітей, батьків, наші воїни гинуть. Тому команди на полі відчувають себе друзями. Вони об'єдналися. Ми ще будемо на полі ворогувати? Тому і градус знизився. Вболівальники і Динамо, і Шахтаря пішли воювати разом.

Ми повинні мріяти про те, щоб війна закінчилася. І нехай буде ажіотаж, як раніше. Я не проти цього. Ми одне одного ображали, сварилися через суддівство і все інше. Але зараз все стало м'якше, бо йде війна. Є щось важливіше за футбол. Я казав, і кажу, дякую керівництву країни за те, що вони дозволили грати у футбол. Вболівальники на ці дві години відволікаються. Бо вчора була страшна ніч, я відчув її на собі, бо навіть вікна тремтіли. Всі це відчули.

– Ви вже пройшли один єврокубковий сезон, як оціните новий формат?

– Мені складно сказати. Це для нас було вперше, як і для інших. Дві гри останні ми зіграли краще, ніж у тому форматі, що був. Але такий формат прийнятий то будемо грати за ним. Дай Бог, щоб ми вийшли в основну стадію, грали в січні ці дві гри та могли далі проходити.

Я сподіваюся, що війна закінчиться дуже скоро і ми гратимемо на нашому рідному стадіоні при вболівальниках. І це буде інший футбол. Ми не будемо подорожувати Європою. Дві останні гри в Лізі Європи все продемонстрували. Коли ми нікуди не їздили, а цілеспрямовано готувалися до матчів, то в Туреччині зіграли 3:3 з Галатасараєм та перемогли РФШ. Так там був переліт, але він не зобов'язував нас повернутися в Україну та грати матч чемпіонату. Тому ми були краще підготовані фізично та психологічно.

– Динамо буде відкрите до пропозицій щодо лідерів, чи спробує їх втримати, щоб вийти в єврокубки?

– Перш за все стоятиме завдання вийти в основну стадію єврокубків. Якщо щодо лідерів будуть пропозиції, то ми їх розглядатимемо. Це необов'язково, що вони нас влаштовуватимуть. Але якщо вони і нас, і гравців влаштовуватимуть, то ми продаватимемо.

У нас гарна молодь, плюс можливо вдасться кимось підсилитись. Але, знову ж таки, це повинні бути хлопці, які нам одразу допоможуть, а не на перспективу. Бо у нас є багато молодих гравців, які мають отримати свій шанс. Вони через рік-два можуть заявити про себе в першій команді. Коли грають українці, то, я впевнений, це подобається вболівальникам, і це корисно для збірних.

Ми дуже багато витрачаємо і нервів, і енергії, щоб наша школа розвивалася. У нас дуже гарна академія, попри те, що йде війна. Ми зберегли всіх хлопців, лідерів наших команд.

– Якщо ви візьмете чемпіонство, то додаватимете третю зірочку на логотип?

– Будемо додавати. Чи вже думали над оформленням? Ми люди забобонні (посміхається – прим.). Зробимо це дуже гарно, презентуємо. Всі цього дуже хочуть.