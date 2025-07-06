Шахтар врятувався від поразки у контрольному матчі проти Словацко
ФК Шахтар
У неділю, 6 липня, Шахтар провів свій другий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Словенії.
Цього разу команда Арди Турана зіграла внічию зі Словацко міста Угерське Градіште, який виступає в чемпіонаті Чехії – 1:1.
"Гірники" першими пропустили гол на 26-й хвилині від Гавліка. Зрівняти рахунок донецький клуб зміг лише у другому таймі після голу Невертона на 71-й хвилині.
Контрольний матч з футболу
Шахтар – Словацко 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 26 Гавлік, 1:1 – 71 Невертон
Нагадаємо, у першому спарингу на зборах Шахтар переміг хорватську Горицю.
Раніше повідомлялося, що донецький клуб визначився зі стадіоном на перший домашній матч у кваліфікації Ліги Європи.