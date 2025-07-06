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Шахтар врятувався від поразки у контрольному матчі проти Словацко

Олексій Мурзак — 6 липня 2025, 20:54
Шахтар врятувався від поразки у контрольному матчі проти Словацко
ФК Шахтар

У неділю, 6 липня, Шахтар провів свій другий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Словенії.

Цього разу команда Арди Турана зіграла внічию зі Словацко міста Угерське Градіште, який виступає в чемпіонаті Чехії – 1:1.

"Гірники" першими пропустили гол на 26-й хвилині від Гавліка. Зрівняти рахунок донецький клуб зміг лише у другому таймі після голу Невертона на 71-й хвилині.

Контрольний матч з футболу

Шахтар – Словацко 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Гавлік, 1:1 – 71 Невертон

Нагадаємо, у першому спарингу на зборах Шахтар переміг хорватську Горицю.

Раніше повідомлялося, що донецький клуб визначився зі стадіоном на перший домашній матч у кваліфікації Ліги Європи.

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