Шахтар врятувався від поразки у контрольному матчі проти Словацко

У неділю, 6 липня, Шахтар провів свій другий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Словенії.

Цього разу команда Арди Турана зіграла внічию зі Словацко міста Угерське Градіште, який виступає в чемпіонаті Чехії – 1:1.

"Гірники" першими пропустили гол на 26-й хвилині від Гавліка. Зрівняти рахунок донецький клуб зміг лише у другому таймі після голу Невертона на 71-й хвилині.

Контрольний матч з футболу

Шахтар – Словацко 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Гавлік, 1:1 – 71 Невертон

Нагадаємо, у першому спарингу на зборах Шахтар переміг хорватську Горицю.

Раніше повідомлялося, що донецький клуб визначився зі стадіоном на перший домашній матч у кваліфікації Ліги Європи.