Динамо – Вест Бромвіч: онлайн-трансляція товариського матчу

У п'ятницю, 11 липня, київське Динамо проведе черговий товариський матч на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Команда Олександра Шовковського зіграє проти англійського Вест Бромвіча. Стартовий свисток пролунає о 12:00.

Дивіться трансляцію товариського матчу у прямому етері на "Чемпіоні".

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).