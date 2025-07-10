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Динамо – Вест Бромвіч: онлайн-трансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 10 липня 2025, 15:00
Динамо – Вест Бромвіч: онлайн-трансляція товариського матчу
FootballHub

У п'ятницю, 11 липня, київське Динамо проведе черговий товариський матч на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Команда Олександра Шовковського зіграє проти англійського Вест Бромвіча. Стартовий свисток пролунає о 12:00.

Дивіться трансляцію товариського матчу у прямому етері на "Чемпіоні".

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

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