Шахтар – Брейдаблік: відео голів матчу

Богдан Войченко — 6 листопада 2025, 07:30
ФК Шахтар
У четвер, шостого листопада, донецький Шахтар зіграє матч третього туру основного етапу Ліги конференцій проти Брейдабліка.

Гра відбудеться на Міському стадіоні Генрика Реймана у Кракові. Стартовий свисток у зустрічі пролунав о 19:45 за Києвом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії. Після двох турів Шахтар має у доробку три залікові пункти та посідає 17 сходинку в турнірній таблиці ЛК.

Ліга конференцій

