Шахтар – Брейдаблік: відео голів матчу
ФК Шахтар
У четвер, шостого листопада, донецький Шахтар зіграє матч третього туру основного етапу Ліги конференцій проти Брейдабліка.
Гра відбудеться на Міському стадіоні Генрика Реймана у Кракові. Стартовий свисток у зустрічі пролунав о 19:45 за Києвом.
У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.
"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії. Після двох турів Шахтар має у доробку три залікові пункти та посідає 17 сходинку в турнірній таблиці ЛК.