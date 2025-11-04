Українська правда
Шахтар – Брейдаблік: де дивитися матч 3-го туру Ліги конференцій

Микола Дендак — 4 листопада 2025, 15:13
Донецький Шахтар в номінально домашньому матчі зіграє проти ісландського Брейдабліка в межах третього туру Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Поєдинок запланований на четвер, 6 листопада. Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, Польща. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Зауважимо, що це буде лише перший матч в історії між цими командами. Також Шахтар вперше зіграє проти клубу з Ісландії.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії. Після двох турів Шахтар має у доробку три залікові пункти та посідає 17 сходинку в турнірній таблиці ЛК.

