Дулуб спрогнозував сенсацію в центральному матчі 20 туру УПЛ

Головний тренер тернопільської Ниви Олег Дулуб поділився очікуваннями від матчу 20 туру УПЛ, в якому зустрічатимуться Шахтар і Металіст 1925.

Фахівець прогнозує сенсацію в центральному поєдинку вікенду в українському футболі. Він пояснив, чому "гірники" можуть втратити очки.

"Сенсація цілком можлива саме у цьому матчі. Ліга конференцій... Перельоти, переїзди... Оце все негативно відобразиться на психологічному стані гравців. Дуже мотивований буде Металіст 1925. Це достатньо непогана команда, яка з кожним матчем стає сильнішою", – сказав Дулуб.

Зазначимо, що матч Шахтар – Металіст 1925 відбудеться 15 березня. Поєдинок на "Львів Арені" розпочнеться о 18:00.

Нагадаємо, що "гірники" напередодні грали проти Леха в Лізі конференцій, де здобули перемогу з рахунком 3:1. Матч-відповідь прийматиме Краків 22 березня.