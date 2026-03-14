Три англійські клуби полюють на забивного новачка Шахтаря

Зимовий новачок донецького Шахтаря Проспер Обах зацікавив англійські клуби.

Про це інформує Sportsboom.

Вінгер "гірників" потрапив під приціл трьох представників другої за силою ліги Англії. Мова йде про Саутгемптон, Міддлсбро та Ковентрі.

Зазначається, що скаути цих команд неодноразово стежили за грою 22-річного нігерійця безпосередньо з трибун стадіонів.

Клуби, які виступають у Чемпіоншипі, виділяють швидкісні навички футболіста, його фізичну міць та універсальність, який може грати на обох флангах атаки, а також на позиції атакувального півзахисника.

Нагадаємо, що Проспер одягнув футболку донеччан 1 січня 2026 року, коли перейшов із черкаського ЛНЗ, за який відіграв 17 ігор (8 голів та 4 асисти). Від моменту переїзду взяв участь у 3-х поєдинках команди Арди Турана. Наразі результативними діями не відзначався.

Загалом в Україні Обах грає з літа 2025-го, коли покинув португальську Візелу.

Проспер має чинний контракт із Шахтарем до кінця 2030 року. Також до забивного легіонера проявляють інтерес клуби з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 3 мільйони євро.

