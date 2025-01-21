Буде дуже складна гра: Пушич розповів про підготовку Шахтаря до матчу ЛЧ проти Бреста

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич очікує важкої гри в поєдинку 7 туру Ліги чемпіонів проти Бреста. Він вважає Брест командою, яку важко перемогти в усіх аспектах.

Слова наставника передає пресслужба клубу.

" Брест – дуже серйозний суперник, команда, яку дуже важко обіграти. Вони не просто так зібрали багато очок у Лізі чемпіонів. Буде дуже складна гра. Як ми намагатимемося повернути її на власну користь на цьому рівні, залежить від деталей.

Звісно, маємо план гри, але, як я казав, це буде дуже важко, тому що вони також чудово грають у захисті, мають потужних швидких гравців, є командою, яку важко перемогти в усіх аспектах. Тому ми завтра маємо бути в найкращій формі, щоб отримати хороший результат. Але ми дуже раді грати цей матч, багато працювали, щоб знову проявити себе, і, гадаю, ця гра буде цікавою ", – сказав наставник.

Поєдинок відбудеться 22 січня, на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 4 очки. Для виходу в наступний етап ЛЧ українській команді потрібно набрати щонайменше 4 бали в останніх двох зустрічах та сподіватися на втрати очок конкурентів.

Нагадаємо, Шахтар на матч проти Бреста прибув без Данила Сікана. Нещодавно Чемпіон підтвердив інформацію, що нападник перейде в турецький клуб.