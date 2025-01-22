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Тренер Бреста – про матч з Шахтарем: Ми збираємось перемогти

Володимир Максименко — 22 січня 2025, 09:09
Тренер Бреста – про матч з Шахтарем: Ми збираємось перемогти
Ерік Руа
Брест

Головний тренер Бреста Ерік Руа прокоментував майбутній матч проти донецького Шахтаря в межах сьомого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я і завжди, ми збираємось перемогти. У Шахтаря великий досвід гри у єврокубках за останні 20 сезонів, треба показати себе найкращим чином.

Ми хочемо зробити ще один крок до плейоф, а попереду нас чекає не менш важливий поєдинок проти Реала. На нас чекають важкі випробування", – розповів Руа.

Нагадаємо, зустріч між Шахтарем та Брестом відбудеться сьогодні, 22 січня, на "Фельтінс-Арені".

Стартовий свисток заплановано на 19:45 за київським часом.

Після шести турів "гірники" набрали чотири очки та займають 27 місце у турнірній таблиці ЛЧ. Брест розмістився на 9 місці, набравши 13 залікових балів.

Зазначимо, що сайт Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Раніше напередодні матчу висловився головний тренер Шахтаря Маріно Пушич.

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