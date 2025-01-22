Тренер Бреста – про матч з Шахтарем: Ми збираємось перемогти
Головний тренер Бреста Ерік Руа прокоментував майбутній матч проти донецького Шахтаря в межах сьомого туру Ліги чемпіонів.
Слова фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.
"Я і завжди, ми збираємось перемогти. У Шахтаря великий досвід гри у єврокубках за останні 20 сезонів, треба показати себе найкращим чином.
Ми хочемо зробити ще один крок до плейоф, а попереду нас чекає не менш важливий поєдинок проти Реала. На нас чекають важкі випробування", – розповів Руа.
Нагадаємо, зустріч між Шахтарем та Брестом відбудеться сьогодні, 22 січня, на "Фельтінс-Арені".
Стартовий свисток заплановано на 19:45 за київським часом.
Після шести турів "гірники" набрали чотири очки та займають 27 місце у турнірній таблиці ЛЧ. Брест розмістився на 9 місці, набравши 13 залікових балів.
Зазначимо, що сайт Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Раніше напередодні матчу висловився головний тренер Шахтаря Маріно Пушич.