Тренер Бреста – про матч з Шахтарем: Ми збираємось перемогти

Головний тренер Бреста Ерік Руа прокоментував майбутній матч проти донецького Шахтаря в межах сьомого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я і завжди, ми збираємось перемогти. У Шахтаря великий досвід гри у єврокубках за останні 20 сезонів, треба показати себе найкращим чином.

Ми хочемо зробити ще один крок до плейоф, а попереду нас чекає не менш важливий поєдинок проти Реала. На нас чекають важкі випробування", – розповів Руа.