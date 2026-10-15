Очікував кращої гри з нашого боку: Туран підбив підсумки матчу Ліги чемпіонів Шахтар – АЕК

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, що очікував кращої гри від своєї команди з тактичної точки зору у матчі 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти АЕКа (перемога 3:1).

Наставника цитує сайт УЄФА.

"Чесно кажучи, я очікував кращої гри з нашого боку з тактичної точки зору, адже ми знаємо, що можемо грати краще. Футбол – це гра емоцій, і іноді ти поступаєшся під їхнім тиском. З іншого боку, я справді пишаюся своїми гравцями, тому що те, що вони зробили, – це історична подія. Якби ми швидше переводили гру з флангу на фланг. Це було б краще. Ми піддалися азарту цієї гри й почали завершувати атаки на тому ж фланзі, де й розпочинали їх, без зміни напрямку розвитку атаки. Саме тому ми стали більш вразливими до контратак суперника", – сказав Туран.

За словами турецького фахівця, часом його підопічні відходили від своєї гри, але потім знову поверталися до більш проактивних дій.

Звитяга над грецьким суперником стала дебютною для донеччан у поточному сезоні ЛЧ-2026/27. Адже у стартовому турі Шахтар розписав нічию (1:1) із ПСВ.

Найкращим гравцем зустрічі став вінгер українського клубу Аліссон Сантана.

Після двох турів Шахтар із 4 очками йде поблизу чільної 10-ки загальної турнірної таблиці турніру – 11-те місце.

Додамо, що у наступному турі Ліги чемпіонів команда Турана зіграє гостьовий матч проти міланського Інтера – 21 жовтня о 22:00 (за київським часом).