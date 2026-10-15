Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Шахтар закріпився в зоні плейоф Ліги чемпіонів: турнірна таблиця після двох турів

Сергій Шаховець — 15 жовтня 2026, 00:54
Шахтар закріпився в зоні плейоф Ліги чемпіонів: турнірна таблиця після двох турів
ФК Шахтар

Донецький Шахтар піднявся на 11-те місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27.

Команда Арди Турана набрала чотири очки після двох турів. На рахунку "гірників" нічия з нідерландським ПСВ (1:1) та вольова перемога над грецьким АЕКом (3:1).

Після двох турів загального етапу Ліги чемпіонів одноосібним лідером є ПСЖ, який має шість очок і найкращу різницю забитих та пропущених м'ячів – 10:3. Стільки ж очок набрали Барселона, Астон Вілла, Штутгарт, Ліверпуль, Спортінг, Арсенал і Реал Мадрид.

Баварія посідає 10-те місце з чотирма очками, а Шахтар із таким самим доробком і різницею м'ячів 4:2 йде 11-м. "Гірники" перебувають у зоні кваліфікації до плейоф (місця з 9 по 24).

На протилежному полюсі таблиці – Слован, який програв обидва матчі та має найгіршу різницю м'ячів (1:9). Без очок також залишаються Галатасарай, Лілль, ЛАСК, Наполі, Славія, Порту та Інтер.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 2 туру
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у другому турі Ліги чемпіонів ПСЖ розібрався з Манчестер Сіті, а Реал здійснив неймовірний камбек в поєдинку з Ромою.

Ліга чемпіонів Шахтар Донецьк

Ліга чемпіонів

Мбаппе обійшов Рауля та став п’ятим найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів
Шахтар – АЕК: відео голів матчу Ліги чемпіонів
Шахтар переміг АЕК, ПСЖ розібрався з Манчестер Сіті, а Реал здійснив неймовірний камбек у 2-му турі Ліги чемпіонів
Шахтар здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів, здолавши АЕК
Мбаппе перевершив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Останні новини