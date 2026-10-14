Ліверпуль розгромив ЛАСК у шаленій гольовій перестрілці, Комо зазнав поразки від Феєнорда у 2 турі Ліги чемпіонів

У середу, 14 жовтня, низкою матчів продовжився другий тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

У першому матчі ігрового дня англійський Ліверпуль та австрійський ЛАСК влаштували гольову перестрілку, за підсумками якої переможцями вийшли "мерсисайдці".

Вже після першого тайму підопічні Андоні Іраоли повністю домінували у рахунку. Араухо, який лише на початку поточного сезону доєднався до команди із каталонської Барселони, забив перший гол. Згодом інший новачок англійського гранда Барколя відзначився дублем.

Здавалося, що друга 45-хвилинка пройде в одні ворота, але зрештою так не сталося. Фрімпонг став четвертим гравцем Ліверпуля, який завдав результативного удару.

Утім, вже потім Любічич відквитав один м'яч. "Мерсисайдці" відповіли голами від Барколя, який вперше з часів Луїса Діаса у 2024 році оформив хеттрик у складі Ліверпуля у Лізі чемпіонів, та Кумаса. Флекер же відзначився дублем наприкінці гри, хоча його команду це не врятувало від поразки.

Варто зазначити, що всі три голи австрійського колективу були забиті з передач колишнього легіонера криворізького Кривбаса.

Нідерландський Феєнорд завдяки трьом голам сенсаційно здолав італійський Комо.

Ліга чемпіонів

Загальний етап

2 тур, 14 жовтня

ЛАСК – Ліверпуль – 3:6 (0:3)

Голи: 0:1 – 22 Араухо, 0:2 – 24 Барколя, 0:3 – 37 Барколя, 0:4 – 51 Фрімпонг, 1:4 – 63 Любічич, 1:5 – 66 Барколя, 1:6 – 72 Кумас, 2:6 – 74 Флекер, 3:6 – 77 Флекер

Феєнорд – Комо – 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 18 Діао, 1:1 – 20 Зехіел, 2:1 – 52 Хадж Мусса, 3:1 – 81 Санчес (автогол)

Решта поєдинків розпочнеться о 22:00 за київським часом. Донецький Шахтар проведе зустріч проти АЕКа, римська Рома прийматиме мадридський Реал, а Манчестер Сіті зіграє з ПСЖ. Також свої матчі проведуть Астон Вілла, Бетіс, Боруссія Д. та інші клуби.

Нагадаємо, що у попередніх матчах Ліги чемпіонів Баварія зіграла внічию з Вікінгом, Інтер програв Брюгге, а Барселона переграла Галатасарай.