Визначився найкращий гравець матчу Шахтар – АЕК
Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана отримав нагороду найкращого гравця домашнього матчу проти АЕКа (3:1) у другому турі загального етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
Зазначається, що бразилець відіграв ключову роль у двох перших голах донецької команди. Завдяки вдалим діям він заробив пенальті, який реалізував Педрінью, а згодом асистував Вінісіусу Тобіасу, який подвоїв перевагу гірників.
Група технічних спостерігачів УЄФА відзначила майстерність Аліссона, його холоднокровність під час роботи з м'ячем, небезпеку в ситуаціях сам на сам у фінальній третині поля та якісне виконання стандартних положень.
Нагадаємо, Шахтар після перемоги над АЕКом піднявся на 11-те місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Команда Арди Турана набрала чотири очки після двох турів.