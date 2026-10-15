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Визначився найкращий гравець матчу Шахтар – АЕК

Олександр Булава — 15 жовтня 2026, 00:59
Визначився найкращий гравець матчу Шахтар – АЕК

Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана отримав нагороду найкращого гравця домашнього матчу проти АЕКа (3:1) у другому турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Зазначається, що бразилець відіграв ключову роль у двох перших голах донецької команди. Завдяки вдалим діям він заробив пенальті, який реалізував Педрінью, а згодом асистував Вінісіусу Тобіасу, який подвоїв перевагу гірників.

Група технічних спостерігачів УЄФА відзначила майстерність Аліссона, його холоднокровність під час роботи з м'ячем, небезпеку в ситуаціях сам на сам у фінальній третині поля та якісне виконання стандартних положень.

Нагадаємо, Шахтар після перемоги над АЕКом піднявся на 11-те місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Команда Арди Турана набрала чотири очки після двох турів.

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