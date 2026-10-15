Визначився найкращий гравець матчу Шахтар – АЕК

Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана отримав нагороду найкращого гравця домашнього матчу проти АЕКа (3:1) у другому турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Зазначається, що бразилець відіграв ключову роль у двох перших голах донецької команди. Завдяки вдалим діям він заробив пенальті, який реалізував Педрінью, а згодом асистував Вінісіусу Тобіасу, який подвоїв перевагу гірників.

Група технічних спостерігачів УЄФА відзначила майстерність Аліссона, його холоднокровність під час роботи з м'ячем, небезпеку в ситуаціях сам на сам у фінальній третині поля та якісне виконання стандартних положень.

⭐️ MVP 🔝 Аліссон 🧡 🅰️ Асист та яскравий виступ у матчі Ліги чемпіонів 🤩 #Shakhtar #UCL #ШахтарАЕК https://t.co/XMVQFwSq9K — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 14, 2026

Нагадаємо, Шахтар після перемоги над АЕКом піднявся на 11-те місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Команда Арди Турана набрала чотири очки після двох турів.