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Шахтар – АЕК: відео голів матчу Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 15 жовтня 2026, 00:10
Шахтар – АЕК: відео голів матчу Ліги чемпіонів
Шахтар

Донецький Шахтар на "Стемфорд Бридж" в Лондоні переграв грецький АЕК у межах другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Рахунок у грі відкрив Ловро Маєр, який відзначився після передачі від Ставроса Піліоса на 28-й хвилині зустрічі.

"Гірники" майже одразу зрівняли рахунок. Педріньйо впевнено реалізував пенальті, розвівши воротаря та м'яч по різних кутах на 34-й хвилині гри.

Відео MEGOGO
На 80-й хвилині Вінісіус Тобіас вивів Шахтар вперед, м'яч залетів у ворота рикошетом від ноги Альберто Бріньйолі.
Відео MEGOGO

За декілька хвилин Глейкер Мендоза встановив остаточний рахунок у матчі.  Вінгер у штрафному майданчику переграв двох захисників та потужно пробив у дальній кут.

Зауважимо, що "Чемпіон" проводив текстову онлайн-трансляцію протистояння.

У першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).

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