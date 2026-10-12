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Шахтар – АЕК: де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Денис Іваненко — 12 жовтня 2026, 11:24
Шахтар – АЕК: де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
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У середу, 14 жовтня, відбудеться поєдинок другого туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому Шахтар на умовно домашньому полі прийматиме АЕК.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Зазначимо, що в першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1). 

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