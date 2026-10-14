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АЕК нам точно по зубах: Воробей зробив прогноз на наступний матч Шахтаря в Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 14 жовтня 2026, 10:29
АЕК нам точно по зубах: Воробей зробив прогноз на наступний матч Шахтаря в Лізі чемпіонів
Андрій Воробей
dynamo.kiev.ua

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей вірить у перемогу Шахтаря в матчі з АЕКом у другому турі Ліги чемпіонів.

Про це він розповів в інтерв'ю Sport-express.

"Я бачу фаворитом наш Шахтар. Але це футбол, і все покаже сама гра. В цій парі, якщо брати до уваги заслуги, титули тощо, то Шахтар, безумовно, фаворит. Вважаю, що, напевно, і за підбором виконавців ми дещо переважаємо опонентів. Але до стартового свистка шанси в обох команд 50 на 50.

Переконаний, що АЕК нам точно по зубах і по силах. Вважаю, що з кожною грою Шахтар лише додаватиме, адже матчів такого калібру в сезоні не так багато. Команда повинна прогресувати від туру до туру – принаймні я на це щиро сподіваюся", – сказав Воробей.

Легенда "гірників" спрогнозував позитивний результат для донецької команди. Він вважає, що Шахтар здобуде впевнену перемогу: 

"Думаю, що все складеться добре. Очікую на позитивний для нас рахунок: 3:1 або навіть 3:0 на користь Шахтаря. Якщо говорити мовою букмекерів, то Шахтар переможе з форою у два голи та більше".

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 14 жовтня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.

Букмекери вважають шанси обох команд на перемогу практично рівними. Напередодні прогноз на це протистояння зробив також Олег Протасов.

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