Шахтар – АЕК: букмекери визначили фаворита у матчі другого туру Ліги чемпіонів

У матчі другого туру Ліги чемпіонів-2026/27 між Шахтарем і АЕКом букмекери вважають шанси обох команд практично рівними.

На перемогу "гірників" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,60. Нічия – 3,33. Виграш греків – 2,66.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,10, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,33.

Зазначимо, що гра відбудеться 14 жовтня у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж". Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).