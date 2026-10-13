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Вони їм по зубах: Маркевич зробив прогноз на матч Шахтар – АЕК у 2-му турі Ліги чемпіонів

Микола Літвінов — 13 жовтня 2026, 19:34
Вони їм по зубах: Маркевич зробив прогноз на матч Шахтар – АЕК у 2-му турі Ліги чемпіонів
Мирон Маркевич
Getty Images

Український фахівець Мирон Маркевич заявив, що очікує перемоги від Шахтаря у матчі з грецьким АЕКом в 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів, зважаючи на індивідуальну майстерність гравців "гірників".

Його слова передає Український футбол.

"Очікую хорошої гри від Шахтаря. АЕК цілком по зубах донецькій команді. Перемога потрібна в цій грі. Треба їх обігрувати, однозначно. Нічия – це буде втрата двох очок для Шахтаря.

Шахтар важкувато грає з командами, які грають від оборони. Думаю, якщо АЕК відійде назад і побудує гру на контратаках, то, можливо, щось їм вдасться. Але Шахтар швидший, сильніший. Думаю, повинно бути все гаразд. Побачимо.

В Шахтарі є кому взяти гру на себе. Ті ж Аліссон, Ізаке, Мендоса можуть індивідуально сильно зіграти, а це якраз те, що потрібно в цьому матчі".

Колишній наставник Дніпра та харківського Металіста вважає, що матч завершиться звитягою підопічних Арди Турана з різницею у 2 забиті м'ячі.

Додамо, що цієї середи, 14 жовтня, Шахтар протистоятиме грецькому АЕКу у межах 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Гра стартує о 22:00 за київським часом.

Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проводитиме "Чемпіон". Вона буде доступна за цим посиланням.

Гру обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з Крісом Каваною. 

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