Вони їм по зубах: Маркевич зробив прогноз на матч Шахтар – АЕК у 2-му турі Ліги чемпіонів

Український фахівець Мирон Маркевич заявив, що очікує перемоги від Шахтаря у матчі з грецьким АЕКом в 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів, зважаючи на індивідуальну майстерність гравців "гірників".

Його слова передає Український футбол.

"Очікую хорошої гри від Шахтаря. АЕК цілком по зубах донецькій команді. Перемога потрібна в цій грі. Треба їх обігрувати, однозначно. Нічия – це буде втрата двох очок для Шахтаря.

Шахтар важкувато грає з командами, які грають від оборони. Думаю, якщо АЕК відійде назад і побудує гру на контратаках, то, можливо, щось їм вдасться. Але Шахтар швидший, сильніший. Думаю, повинно бути все гаразд. Побачимо.

В Шахтарі є кому взяти гру на себе. Ті ж Аліссон, Ізаке, Мендоса можуть індивідуально сильно зіграти, а це якраз те, що потрібно в цьому матчі".