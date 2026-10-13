Вони їм по зубах: Маркевич зробив прогноз на матч Шахтар – АЕК у 2-му турі Ліги чемпіонів
Український фахівець Мирон Маркевич заявив, що очікує перемоги від Шахтаря у матчі з грецьким АЕКом в 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів, зважаючи на індивідуальну майстерність гравців "гірників".
Його слова передає Український футбол.
"Очікую хорошої гри від Шахтаря. АЕК цілком по зубах донецькій команді. Перемога потрібна в цій грі. Треба їх обігрувати, однозначно. Нічия – це буде втрата двох очок для Шахтаря.
Шахтар важкувато грає з командами, які грають від оборони. Думаю, якщо АЕК відійде назад і побудує гру на контратаках, то, можливо, щось їм вдасться. Але Шахтар швидший, сильніший. Думаю, повинно бути все гаразд. Побачимо.
В Шахтарі є кому взяти гру на себе. Ті ж Аліссон, Ізаке, Мендоса можуть індивідуально сильно зіграти, а це якраз те, що потрібно в цьому матчі".
Колишній наставник Дніпра та харківського Металіста вважає, що матч завершиться звитягою підопічних Арди Турана з різницею у 2 забиті м'ячі.
Додамо, що цієї середи, 14 жовтня, Шахтар протистоятиме грецькому АЕКу у межах 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Гра стартує о 22:00 за київським часом.
Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проводитиме "Чемпіон". Вона буде доступна за цим посиланням.
Гру обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з Крісом Каваною.