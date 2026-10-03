Маркевич назвав головну причину розгромної поразки збірної України від Північної Ірландії у Лізі націй

Український тренер Мирон Маркевич заявив, що головною причиною розгромної поразки команди Андреа Мальдери від збірної Північної Ірландії у 3-му турі Ліги націй стали програні єдиноборства на другому поверсі.

Його слова передає MЕТА.

"Британці знайшли нашу слабину. Вони повністю переграли нас на другому поверсі. Було видно, що ми програємо всі єдиноборства, що в обороні, що в атаці. Північна Ірландія чудово підготувалася до гри проти збірної України, їм можна лише поаплодувати".

За словами колишнього наставника Дніпра та харківського Металіста, суперники під час своїх атак завжди створювали напруженість "синьо-жовтим. Також він помітив, що українська команда дозволяла "біло-зеленим" робити флангові передачі.

"Під час їхніх атак завжди була напруженість. Аути, кутові, стандарти зі своєї половини поля, все летіло до нашої штрафної площі. Перші два м'ячі, тому підтвердження. Наші футболісти давали робити флангові передачі, чого раніше не помічалося. З таких деталей усе й складається. На жаль, цього разу не на нашу користь. Все залежить від настрою, а він у наших суперників був вищим".

Маркевич зазначив, що після цієї поразки не потрібно вдаватися у розпач, оскільки ще є поєдинки, у яких можна вибороти необхідні результати. Утім, він зауважив, що італійському фахівцю потрібно закінчувати з експериментами.

"Завжди треба вірити у краще. Все залежатиме від футболістів, як вони настрояться. Попереду залишився один матч у цьому вікні, тому на поле мають вийти ті футболісти, які перебувають у найкращій формі, втрачати вже нічого. З експериментами настав час закінчувати".

Напередодні збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.

Зауважимо, що Ілля Забарний заявив, що готовий частково взяти на себе відповідальність за результат цього поєдинку. Водночас Андрій Ярмоленко зауважив, що ця поразка не стала для України фатальною, оскільки ще є матчі в груповому етапі.

Наступний поєдинок підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня проти Угорщини. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.