Останній матч показав, що ми можемо грати у футбол: Маркевич – про збірну України Мальдери

Український тренер Мирон Маркевич розповів, що у футболістів збірної України було бажання битися до кінця, але не дотиснули Угорщину у другій лобовій дуелі у Лізі націй-2026/27.

Його слова передає Meta.ua.

"Здавалося, що ось-ось дотиснемо суперника, а отримали гол у свої ворота з нічого. Збірна України явно не заслуговувала на поразку. Водночас з такими помилками в обороні важко розраховувати на позитивний результат", – сказав 75-річний спеціаліст.

Колишній головний наставник львівських Карпат відзначив, що моментами команда Андреа Мальдери демонструвала якісний футбол, але тепер, за словами Маркевича, не потрібно зупинятися.

"Вже зіграно чотири поєдинки, тому час наставнику, на мій погляд, визначатися з основним складом. Майже всіх подивилися у справі. При цьому не варто забувати, що у нас багато футболістів пропускали цей збір через травми. Той же Ярмолюк, Миколенко не дограв до кінця. Сподіватимемося, що й Мудрик поверне колишні кондиції. Треба звертати увагу саме на тих, хто справді посилить команду", – сказав Маркевич.

На думку культового коуча, підопічним італійського фахівця у завершальних стадіях атак не вистачає майстерності. Тому у "синьо-жовтих" така низька результативність.

Окремо Маркевич відзначив двох захисників – Іллю Крупського та Тараса Михавко. Саме серед цих двох гравців екстренер Дніпра обирав би "Лева матчу" проти Угорщини.

Також досвідчений наставник оцінив перспективи України у поточному розіграші Лізі націй.

"Подивимося, як буде у листопаді. Повторюся, що настав час уже визначати основний склад і грати. Нічого надприродного немає в тому, щоб виграти два поєдинки, що залишилися. Останній матч показав, що ми можемо грати у футбол. Думаю, вже є молоді футболісти, які забронювали собі місце у збірній України", – наголосив Маркевич.

Щодо молодих гравців, які забронювали собі місце у національній команді, Маркевич мав на увазі Крупського та Михавка.

Нагадаємо, що Україна поступилася вдома Угорщині з рахунком 1:2. Команда Марко Россі взяла реванш за прикру поразку у стартовому турі ЛН-2026/27 (0:1).

Завдяки перемозі угорці випередили українців у квартеті. Тепер команда Мальдери посідає 3-тє місце (4 бали), тоді як в активі Угорщини, яка йде другою, 7 очок. Лідером групи є Північна Ірландія (8 пунктів), Грузія з 2 балами посідає останнє четверте місце.

У листопаді 2026-го Україна зіграє на виїзді проти Північної Ірландії (14 листопада) та 17 листопада прийме Грузію. Початок обох зустрічей – о 21:45 (за київським часом).

Раніше своїми емоціями після другої поспіль поразки поділилися Ігор Краснопір, Роман Яремчук та Едуард Сарапій.