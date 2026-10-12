Матч Шахтар – АЕК розсудить англійська бригада арбітрів

УЄФА призначив арбітрів на матч другого туру основного етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та афінським АЕКом.

Про це повідомила пресслужба організації.

Головним суддею зустрічі буде англієць Кріс Кавана. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Ден Кук та Ієн Хассін, а четвертим арбітром призначено Сема Барротта.

За систему ВАР відповідатиме англієць Стюарт Аттвелл. Його асистентом буде шотландець Ендрю Даллас.

Матч Шахтар – АЕК відбудеться 14 жовтня на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок – о 22:00 за київським часом.

У першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).