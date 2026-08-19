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Зубков дебютував за АЕК в офіційних матчах

Софія Кулай — 19 серпня 2026, 08:54
Зубков дебютував за АЕК в офіційних матчах
Олександр Зубков
ФК АЕК

Правий вінгер Олександр Зубков провів дебютний офіційний матч за грецький АЕК.

Українець на 81-й хвилині вийшов на заміну у першому поєдинку фінального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2026/27 проти болгарського Левскі, який закінчився нульовою нічиєю.

Футболіст збірної України за відведений час не завдав жодного удару, віддав дві точні передачі на половині поля суперника, двічі втрачав м'яч та програв одну дуель.

Відеоогляд матчу Левскі – АЕК від MEGOGO

Матч-відповідь запланований на 26 серпня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що Зубков перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора. Він уклав контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися. Олександр вже відзначився дебютним м'ячем за нову команду.

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