Клуб Зубкова підписав чемпіона Європи-2016

Відомий португальський центральний півзахисник Жоау Маріу став повноцінним гравцем АЕКа.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Контракт розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Жоау Маріу перейшов у АЕК на правах вільного агента, перед чим розірвавши контракт із Бешикташем.

Минулий сезон Маріу провів у АЕКу на правах оренди, а тепер став повноцінним гравцем клубу з Афін. У минулій кампанії на рахунку 33-річного португальця 3 голи та 2 асисти в 31 матчі в усіх турнірах.

Раніше Жоау Маріу виступав за Спортинг, Інтер, Вест Гем, Локомотив і Бенфіку. Забив 3 голи в 56 матчах за збірну Португалії, з якою став чемпіоном Європи 2016 року.

Нагадаємо, за АЕК виступає вінгер збірної України Олександр Зубков. Він перейшов у грецький клуб у січні поточного року.