Зубков забив гол та віддав асист у матчі Кубку Греції

Вінгер збірної України Олександр Зубков відзначився своїми першими результативними діями в офіційних матчах за грецький АЕК.

Він зробив асист та забив гол у поєдинку другого раунду Кубку Греції проти Пансерраїкоса.

На перерву АЕК пішов виграючи в рахунку 6:0. На першій компенсованій до першого тайму хвилині Петрос Манталос забив шостий гол у ворота Пансерраїкоса саме з передачі Зубкова. До цього Манталос відзначився 4 гольовими передачами.

А на 72-й хвилині забив і сам Олександр, якому асистував Хрістакопулос, встановивши рахунок 7:0.

За 6 хвилин до завершення основного часу Алексіу відправив у ворота Пансерраїкоса 8-й м'яч, а вже у компенсований арбітром час гості все ж змогли забити гол престижу зусиллями Іліадіса.

Кубок Греції

Другий раунд, 17 вересня

АЕК – Пансерраїкос 8:1 (6:0)

Голи: 1:0 – 9 Алексіу, 2:0 – 33 Варга, 3:0 – 35 Жоау Маріу, 4:0 – 38 Варга, 5:0 – 44 Віталіш, 6:0 – 45+1 Манталос, 7:0 – 72 Зубков, 8:0 – 84 Алексіу, 8:1 – 90+1 Іліадіс

Для Зубкова це 7-й матч за грецький клуб. До цього він провів 3 матчі в чемпіонаті Греції, 2 – у кваліфікації Ліги чемпіонів і 1 – у Кубку Греції.

Раніше Зубков потрапив у заявку збірної України на матчі Ліги націй.