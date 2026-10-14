Протасов зробив розлогий прогноз на матч Шахтар – АЕК у Лізі чемпіонів

Колишній тренер Дніпра Олег Протасов поділився очікуваннями від матчу Шахтар – АЕК у другому турі Ліги чемпіонів, заявивши, що не бачить явного фаворита протистояння.

Про це повідомляє BLIK.

"Я б не поспішав виділяти фаворита. Очікую на дуже цікавий та видовищний поєдинок. АЕК грає у виразний атакувальний футбол, та й Шахтар, як ми добре знаємо, полюбляє йти вперед. Тому цілком закономірно чекати на забиті м'ячі. Греки зараз перебувають у непоганих кондиціях. Єдиний нюанс – після паузи на матчі національних збірних усі клуби завжди виглядають дещо загадковими, важко передбачити, в якому саме стані вони повертаються. Головне для Шахтаря – бути гранично обережним і в жодному разі не припускатися шапкозакидальницьких думок", – сказав Протасов.

Експерт заявив, що бажає перемоги "гірникам". Проте, прогнозуючи результат, схиляється до нічиєї в майбутньому протистоянні:

"Я не маю впевненості, що Шахтар на поточному етапі здатний просто вийти та зім'яти суперника. Об'єктивно наразі немає очевидних передумов стверджувати, що донеччани значно сильніші за АЕК. Я в жодному разі не прагну когось образити чи знецінити. Я всім серцем щиро бажаю Шахтарю успіху та перемоги! Вгадувати точний рахунок – справа невдячна. Але якщо підсумувати наші роздуми конкретною цифрою... Я б назвав 2:2. Очікую на бойову, результативну нічию з голами в обидва боки. Зовсім не стверджую, що "гірники" не зможуть перемогти. Навпаки, буду тільки радий, якщо вони переможуть хоч 3:0. Але якщо оцінювати тверезо – АЕК дуже міцна команда".

Зазначимо, що поєдинок Шахтар – АЕК відбудеться 14 жовтня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).

Нагадаємо, що напередодні Мирон Маркевич поділився очікуваннями від цього протистояння. За текстовою трансляцією поєдинку можна буде стежити за посиланням.