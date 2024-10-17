Шацьких: У всьому світі наразі проблема з нападниками

Легенда Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких вважає, що у всьому світі зараз проглядається проблема з форвардами.

Про це він розповів в інтерв’ю "Динамоманії".

"Чи є в збірній проблема форварда? Справа не те щоб в Україні. Я вам скажу, що практично в усьому світі проблема з нападниками. Тому що навіть друзі мені дзвонять і просять нападника. У нас самих немає нападника. Реально проблема зараз з’явилася гостра, що немає нападника, який влаштовував би. Немає таких, скажімо, універсалів, які бігли б, чіплялися, обігрувалися, забивали, пропонували і відбирали ще. Реально важко зараз.

Якщо навіть подивитися на топчемпіонати, то на пальцях можна перерахувати. Та й те вони вже всі вікові. Той же Кейн, той же Левандовські, Мартінес з Інтера теж такий різноплановий. Голанд? Ну він зрозуміло, так. Тому ця проблема є в дуже багатьох країнах. Не знаю, чому зараз вона, але багато хто зіштовхується з нею. Всі шукають універсального нападника, який буде не такий, як чистий форвард. Думаю, проблема не тільки в Україні, але й в усьому світі", – сказав Шацьких.