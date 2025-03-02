Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гвардіола: Великі компліменти Плімуту

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 07:35
Гвардіола: Великі компліменти Плімуту
Пеп Гвардіола
Instagram

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відзначив гру Плімута в матчі проти своєї команди в межах 1/8 фіналу Кубку Англії.

Слова фахівця наводить BBC.

"Великі компліменти Плімуту, вони дійсно доставили нам проблеми. Неймовірно згуртована команда, добре організована, яка продемонструвала чудову гру.

Я задоволений тим футболом, який показав Сіті. Жодна з команд не виходила до півфіналу Кубку Англії п'ять разів поспіль, тож ми боротимемося, а час покаже, що з цього вийде", – розповів Гвардіола.

Зазначимо, що жеребкування 1/4 фіналу відбудеться сьогодні, 2 березня.

Раніше підсумки матчу підбив автор єдиного голу у виконанні Плімута – Максим Таловєров.

Жузеп Гвардіола Кубок Англії Манчестер Сіті Плімут

Плімут

Радий грати проти найкращої команди у світі: Таловєров про поразку від Манчестер Сіті
Забив, але не врятував: Таловєров дізнався оцінку за матч проти Ман Сіті в 1/8 Кубку Англії
Гол Таловєрова не врятував Плімут від поразки Ман Сіті, Борнмут без Забарного пройшов Вулвз у Кубку Англії
Таловєров забив гол у ворота Манчестер Сіті в Кубку Англії
Гвардіола поділився очікуваннями від матчу проти Плімута Таловєрова в Кубку Англії

Останні новини