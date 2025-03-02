Гвардіола: Великі компліменти Плімуту

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відзначив гру Плімута в матчі проти своєї команди в межах 1/8 фіналу Кубку Англії.

Слова фахівця наводить BBC.

"Великі компліменти Плімуту, вони дійсно доставили нам проблеми. Неймовірно згуртована команда, добре організована, яка продемонструвала чудову гру.

Я задоволений тим футболом, який показав Сіті. Жодна з команд не виходила до півфіналу Кубку Англії п'ять разів поспіль, тож ми боротимемося, а час покаже, що з цього вийде", – розповів Гвардіола.