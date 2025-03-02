Гвардіола: Великі компліменти Плімуту
Пеп Гвардіола
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відзначив гру Плімута в матчі проти своєї команди в межах 1/8 фіналу Кубку Англії.
Слова фахівця наводить BBC.
"Великі компліменти Плімуту, вони дійсно доставили нам проблеми. Неймовірно згуртована команда, добре організована, яка продемонструвала чудову гру.
Я задоволений тим футболом, який показав Сіті. Жодна з команд не виходила до півфіналу Кубку Англії п'ять разів поспіль, тож ми боротимемося, а час покаже, що з цього вийде", – розповів Гвардіола.
Зазначимо, що жеребкування 1/4 фіналу відбудеться сьогодні, 2 березня.
Раніше підсумки матчу підбив автор єдиного голу у виконанні Плімута – Максим Таловєров.