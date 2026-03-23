Клуб Ла Ліги звільнив головного тренера

Олексій Мурзак — 23 березня 2026, 16:19
Клуб Ла Ліги звільнив головного тренера
Матіас Альмейда
ФК Севілья

Керівництво Севільї відправило у відставку головного тренера команди Матіаса Альмейду.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Рішення припинити співпрацю з фахівцем було прийнято після поразки від Валенсії (0:2) у 29-му турі Ла Ліги.

Загалом клуб в останніх 8 матчах здобув лише одну перемогу і наразі перебуває на 15-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги.

За період роботи Альмейди Севілья провела 32 матчі: 29 у Ла Лізі та 3 у Кубку Короля, здобувши 10 перемог, 7 нічиїх і зазнавши 15 поразок.

Напередодні головного тренера звільнив і Кельн, а також аутсайдер Серії А Кремонезе.

