Клуб Ла Ліги звільнив головного тренера

Керівництво Севільї відправило у відставку головного тренера команди Матіаса Альмейду.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Рішення припинити співпрацю з фахівцем було прийнято після поразки від Валенсії (0:2) у 29-му турі Ла Ліги.

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

Загалом клуб в останніх 8 матчах здобув лише одну перемогу і наразі перебуває на 15-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги.

За період роботи Альмейди Севілья провела 32 матчі: 29 у Ла Лізі та 3 у Кубку Короля, здобувши 10 перемог, 7 нічиїх і зазнавши 15 поразок.

Напередодні головного тренера звільнив і Кельн, а також аутсайдер Серії А Кремонезе.