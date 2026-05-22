Легенда Челсі оголосив про завершення кар'єри

36-річний захисник Севільї Сесар Аспілікуета ухвалив рішення завершити ігрову кар'єру після закінчення нинішнього сезону.

Оголошення про це він зробив у своїх соцмережах.

Колишній футболіст збірної Іспанії відчув, що настав час повісити бутси на цвях. Він заявив, що це був неймовірний шлях, який перевершив його найсміливіші мрії.

"Після стількох років, проведених за втіленням моєї мрії, я відчуваю, що настав час почати нову главу в моєму житті. Чесно кажучи, хоча я готувався до цього моменту, мені було важко писати це повідомлення. За 20 сезонів багато людей зіграли важливу роль у моїй кар'єрі. Коли я вперше в дитинстві в Памплоні почав грати у футбол зі своїми однокласниками, я й уявити собі не міг, яка дивовижна подорож на мене чекає. Я вдячний за кожен момент: за перемоги, за важкі поразки, за випробування і, перш за все, за людей, яких я зустрів на цьому шляху. Кожен момент значив для мене дуже багато", – заявив Аспілікуета

Зазначимо, що протягом кар'єри іспанець грав за Осасуну, Марсель, Челсі, Атлетико та Севілью. На клубному рівні він здобув 12 трофеїв, зокрема, тріумфував з "синіми" в Лізі чемпіонів.

Також має у своєму активі 44 матчі за національну збірну. В них він забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що напередодні також завершив кар'єру легендарний український півзахисник Тарас Степаненко. Він повісив бутси на цвях після гри з Шахтарем.