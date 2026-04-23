Леванте переграло Севілью у битві аутсайдерів Ла Ліги

Олександр Булава — 23 квітня 2026, 22:08
У четвер, 23 квітня, низкою матчів продовжилася програма 33 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Севілья на виїзді поступилась Леванте у битві аутсайдерів першості. У господарів дублем відзначився 25-річний нападник Іван Ромеро.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
33 тур, 22 квітня

Леванте – Севілья 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Ромеро, 2:0 – 90+4 Ромеро

21:00 Райо Вальєкано – Еспаньйол

22:30 Реал Овєдо – Вільярреал

Нагадаємо, напередодні Жирона з голом Циганкова поступись Бетісу, а Реал Луніна переграв Осасуну.

