Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аутсайдер Бундесліги відправив у відставку головного тренера

Олексій Мурзак — 23 березня 2026, 00:50
Лукас Квасньок
x.com/fckoeln

Кельн відправив у відставку головного тренера команди Лукаса Квасньока.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Рішення було ухвалене після нічиєї 3:3 у дербі проти Боруссії Менхенгладбах. Тимчасово команду очолить Рене Вагнер.

Після 27 турів "козли" займають 15-ту сходинку, маючи в активі лише 26 очок, ризикуючи вилетіти у другу Бундеслігу.

Квасньок очолив Кельн влітку 2025-го, підписавши контракт до 2028 року. За цей час він провів 29 матчів, виграв перший раунд Кубку Німеччини, однак у наступному вилетів від Баварії.

Напередодні ще один аутсайдер, але в Серії А, Кремонезе звільнив головного тренера та одразу знайшов йому заміну.

Обелікс, Смурфики і компанія: гравці клубу Бундесліги влаштували тренування у карнавальних костюмах
Кельн здолав Гоффенгайм у стартовому матчі 6 туру Бундесліги
Бундесліга. Вольова перемога Штутгарта, нічия Фрайбурга та Гоффенгайма
Боруссія розгромила Уніон, Кельн розібрався із Фрайбургом у 2 турі Бундесліги
Імідж переможця: тренер Кельна пояснив, чому був в ігровій футболці на матчі Бундесліги

Останні новини