Аутсайдер Бундесліги відправив у відставку головного тренера

Кельн відправив у відставку головного тренера команди Лукаса Квасньока.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Рішення було ухвалене після нічиєї 3:3 у дербі проти Боруссії Менхенгладбах. Тимчасово команду очолить Рене Вагнер.

Der 1. FC Köln trennt sich von Lukas Kwasniok.



Diese Entscheidung fiel einen Tag nach dem 3:3 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Mit Lukas Kwasniok wird auch Co-Trainer Frank Kaspari freigestellt.



— 1. FC Köln (@fckoeln) March 22, 2026

Після 27 турів "козли" займають 15-ту сходинку, маючи в активі лише 26 очок, ризикуючи вилетіти у другу Бундеслігу.

Квасньок очолив Кельн влітку 2025-го, підписавши контракт до 2028 року. За цей час він провів 29 матчів, виграв перший раунд Кубку Німеччини, однак у наступному вилетів від Баварії.

