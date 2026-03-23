Аутсайдер Бундесліги відправив у відставку головного тренера
Лукас Квасньок
Кельн відправив у відставку головного тренера команди Лукаса Квасньока.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Рішення було ухвалене після нічиєї 3:3 у дербі проти Боруссії Менхенгладбах. Тимчасово команду очолить Рене Вагнер.
Після 27 турів "козли" займають 15-ту сходинку, маючи в активі лише 26 очок, ризикуючи вилетіти у другу Бундеслігу.
Квасньок очолив Кельн влітку 2025-го, підписавши контракт до 2028 року. За цей час він провів 29 матчів, виграв перший раунд Кубку Німеччини, однак у наступному вилетів від Баварії.
